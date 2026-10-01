Meerut News: आंगन का उत्सव में 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मानित
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड सरधना में आंगन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों और अभिभावकों को पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आहार में विविधता और बाल विकास से संबंधित जानकारी दी।
बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजक एवं शैक्षिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई गई। 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र, साड़ी, मिठाई और फल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पोषण भी, पढ़ाई भी विषय पर स्टॉल लगाया गया। इसमें पोषाहार से तैयार हलवा, लड्डू, बर्फी, खिचड़ी और दलिया आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित बच्चों के लिए खिलौने, स्टेशनरी और वजन मशीन आदि का प्रदर्शन किया गया। विभागीय अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और लाभार्थियों ने सहभागिता की।
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सरधना। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड सरधना में आंगन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों और अभिभावकों को पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आहार में विविधता और बाल विकास से संबंधित जानकारी दी।
बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजक एवं शैक्षिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई गई। 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र, साड़ी, मिठाई और फल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पोषण भी, पढ़ाई भी विषय पर स्टॉल लगाया गया। इसमें पोषाहार से तैयार हलवा, लड्डू, बर्फी, खिचड़ी और दलिया आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित बच्चों के लिए खिलौने, स्टेशनरी और वजन मशीन आदि का प्रदर्शन किया गया। विभागीय अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और लाभार्थियों ने सहभागिता की।
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