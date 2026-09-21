Meerut News: रोडवेज ऑपरेटर के खाते से 14,500 रुपये निकले
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:41 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:41 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। अटेरना गांव निवासी रोडवेज ऑपरेटर के बैंक खाते से साइबर ठगी के जरिए साढ़े चौदह हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मोबाइल हैक होने के बाद खाते से रकम कटने का आरोप लगाते हुए थाना सरधना में तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अटेरना निवासी मुकेश सोम दिल्ली रोडवेज में ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। पीड़ित के अनुसार, 10 सितंबर को उनके बैंक खाते में वेतन की रकम आई थी। आरोप है कि इसी दिन शाम करीब 7 बजे उनका मोबाइल अचानक हैक हो गया। मोबाइल दोबारा चालू करने पर खाते से करीब 14,500 रुपये कट चुके थे। मुकेश सोम ने खाते की जांच की तो रकम एक यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से निकाले जाने की जानकारी सामने आई।
पीड़ित ने तहरीर में ट्रांजेक्शन से संबंधित विवरण भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि साइबर अपराध के जरिए उनके खाते से रकम निकाली गई है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर साइबर लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
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सरधना। अटेरना गांव निवासी रोडवेज ऑपरेटर के बैंक खाते से साइबर ठगी के जरिए साढ़े चौदह हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मोबाइल हैक होने के बाद खाते से रकम कटने का आरोप लगाते हुए थाना सरधना में तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अटेरना निवासी मुकेश सोम दिल्ली रोडवेज में ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। पीड़ित के अनुसार, 10 सितंबर को उनके बैंक खाते में वेतन की रकम आई थी। आरोप है कि इसी दिन शाम करीब 7 बजे उनका मोबाइल अचानक हैक हो गया। मोबाइल दोबारा चालू करने पर खाते से करीब 14,500 रुपये कट चुके थे। मुकेश सोम ने खाते की जांच की तो रकम एक यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से निकाले जाने की जानकारी सामने आई।
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पीड़ित ने तहरीर में ट्रांजेक्शन से संबंधित विवरण भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि साइबर अपराध के जरिए उनके खाते से रकम निकाली गई है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर साइबर लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
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