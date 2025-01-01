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शुक्रवार को उन्होंने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्पल राय ने मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी भी जताई है। छात्र राजनीति से निकले उत्पल ने 1997 से 2007 तक सपा में रहकर इसी सीट से 1997 के उपचुनाव और 2002 में चुनाव लड़ा था।दोनों बार वे बेहद कम अंतर से हारकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजनीतिक सफर के दौरान वे बसपा में रहकर राज्यमंत्री के दर्जे पर रहे, फिर 2012 में कांग्रेस से मधुबन से चुनाव लड़े। जुलाई 2016 में वे भाजपा में शामिल हुए और तब से मधुबन सीट से प्रबल दावेदार माने जाते रहे।