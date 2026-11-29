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मुख्य अतिथि जिला सहकारी समिति के चेयरमैन अखिलेश तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है।ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम ने कहा कि सरकार की आवास, उज्ज्वला, राशन कार्ड, महिला सशक्तीकरण और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को सम्मान और पहचान मिल रही है। शिवानंद मल्ल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने मधुबन विधायक की ओर से विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायक लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। इस अवसर पर राहुल दीक्षित, मनोज राजभर, अमरनाथ यादव, सुन्नी मल्ल, विष्णु यादव और जगजीवन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।