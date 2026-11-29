Mau News: सरफोरा और सिकड़ीकोल माइनर की सफाई शुरू, किसानों को बेहतर सिंचाई की जगी आस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:12 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
मधुबन तहसील क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ओर से सरफोरा और सिकड़ीकोल माइनर की सफाई शुरू कराने से किसानों को खेतों तक पानी पहुंचने की उम्मीद जगी है। इन दोनों माइनरों से एक हजार एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होती है। लंबे समय से माइनरों में खरपतवार और झाड़ियां उगने से पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा था। अब विभाग की ओर से करीब आठ किलोमीटर लंबी माइनर की सफाई कराई जा रही है। किसान अंकित कुमार, प्रवीण प्रसाद, सुधाकर और सुदामा यादव का कहना है कि सफाई पूरी होने के बाद पानी का प्रवाह बेहतर होगा। इससे माइनर के टेल तक पानी पहुंचने और खेतों के अंतिम छोर तक सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
सिंचाई विभाग के अवर अभियंता नवनीत कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में सफाई कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब आठ किलोमीटर लंबी माइनर की सफाई कराई जा रही है। कार्य अभी जारी है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
सिंचाई विभाग के अवर अभियंता नवनीत कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में सफाई कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब आठ किलोमीटर लंबी माइनर की सफाई कराई जा रही है। कार्य अभी जारी है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
विज्ञापन