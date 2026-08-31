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Mau News: विधान परिषद सदस्य चुनाव की रणनीति पर शिक्षकों ने किया मंथन

Mon, 31 Aug 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:35 AM IST
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Teachers brainstormed on the strategy for the Legislative Council member election.
नगर के एएल नोमानी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक को स
मऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को नगर के एएल नोमानी इंटर कॉलेज के सभागार में हुई। बैठक में आगामी विधान परिषद सदस्य के चुनाव की रणनीति समेत संगठन और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
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जिलाध्यक्ष जय नारायण द्विवेदी ने कहा कि आगामी विधान परिषद सदस्य के चुनाव की रणनीति पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिला मंत्री डॉ. भूपेंद्र वीर सिंह ने एनपीएस और एरियर पर चर्चा की। जिला कोषाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने संगठन के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। निगरानी समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश राय ने संगठन के भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ जनपद की समस्याओं से पदाधिकारियों को परिचित कराया।
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बैठक को उपेंद्र पति पांडेय, सूर्य प्रकाश राय, बृज बिहारी, धनंजय सिंह, शशिकांत पांडेय, संजय कुमार यादव, मुहम्मद मजहर, मुश्ताक अली मंसूरी, रामानंद यादव आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमोद कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह, सिद्धार्थ मिश्रा, राम लच्छन प्रसाद, जावेद कमाल, आदि शामिल रहे।
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