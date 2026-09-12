Mau News: सवर्ण एकता मंच ने राष्ट्रपति को सौंपा पांच सूत्री मांग-पत्र

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आरक्षण और यूजीसी प्रावधानों की समीक्षा

मांग-पत्र में आरक्षण व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय आयोग के गठन की मांग की गई। मंच ने आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आय और संपत्ति को समीक्षा का आधार बनाने पर जोर दिया। वर्ष 2026 में यूजीसी से संबंधित नवीन नियमों की निष्पक्ष समीक्षा की भी मांग की गई। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नियुक्ति में पारदर्शिता तथा योग्यता सुनिश्चित करने की बात कही गई। इस दौरान ऋषिकेश मिश्रा, परमात्मा सिंह, रामकृपाल सिंह, आदर्श पांडेय, हंसनाथ तिवारी, कृपाशंकर सिंह, डॉ. नागेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, नंदकिशोर, आशीष राय, बबलू राय आदि मौजूद रहे।

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मऊ। सवर्ण एकता मंच ने 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। मंच ने राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्री मांग-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इसमें आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और यूजीसी के नए प्रावधानों की वापसी की मांग की गई है।धरना सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चला। मंच ने एससी/एसटी अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर और सांविधानिक समानता सुनिश्चित करना है। उमाशंकर संरक्षक, ऋषिकेश पांडे अध्यक्ष और विजय प्रताप सिंह संयोजक रहे। कार्यक्रम का संचालन संतोष सिंह ने किया।