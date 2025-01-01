Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Morning fog, light sunshine in the afternoon, with a possibility of rain and thunderstorms.

Mau News: सुबह कोहरा, दोपहर में हल्की धूप, बारिश और गरज चमक के आसार

Mon, 16 Nov 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Morning fog, light sunshine in the afternoon, with a possibility of rain and thunderstorms.
नगर में रविवार को कोहरे के बीच जाता बाइक सवार। स्रोत- सोशल मीडिया।
मऊ। मौसम में रविवार को बदलाव दिखा। तड़के से ही कोहरा छाया रहा। दोपहर बाद तक हल्की धूप रही। मौसम में बदलाव के चलते अब सुबह और रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के तरफ से हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है।
विज्ञापन

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तड़के से ही कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने से आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह अपने काम पर जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा।
विज्ञापन

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से ठंड बढ़ेगी।
आईएमडी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, 16 से 18 नवंबर के बीच दिन और रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed