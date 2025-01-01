फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Massive traffic jam at Ghazipur T-junction during the BJP's 'Seva Jyoti Yatra'

Mau News: भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा के दौरान गाजीपुर तिराहे पर लगा भीषण जाम

Thu, 08 Oct 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Massive traffic jam at Ghazipur T-junction during the BJP's 'Seva Jyoti Yatra'
नगर के गाजीपुर तिराहा पर एक लेन पर भाजपा का कार्यक्रम होने के चलते लगा जाम,लगी वाहनों की लंबी क
मऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा ''सेवा पखवाड़ा'' के तहत बुधवार को नगर के गाजीपुर तिराहे पर ''सेवा ज्योति यात्रा'' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर गाजीपुर तिराहे की एक लेन को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया। केवल एक लेन से आवागमन होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई और पूरा नगर दिनभर भीषण जाम के झाम में फंसा रहा।
विज्ञापन

गाजीपुर तिराहा मुख्य मार्ग होने के कारण जैसे ही एक लेन बंद हुई, सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते नगर के ब्रह्मस्थान से लेकर कलेक्ट्रेट तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ-साथ ई-रिक्शा और ऑटो जाम में इस कदर फंसे कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। जाम में कई एंबुलेंस गाजीपुर तिराहे के पास फंसी रहीं।
विज्ञापन

कार्यक्रम का समय सुबह का होने के कारण दफ्तर, कचहरी और अस्पताल जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कचहरी जाने वाले अधिवक्ता और वादकारी समय से अदालत नहीं पहुंच सके। वहीं कलेक्ट्रेट व अन्य सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी भी जाम में फंसे रहे, जिससे दफ्तरी कामकाज प्रभावित हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed