जिस घाट पर कबीर की वाणी को राम मिले तो वह अमृतवाणी बन गई। जिन सीढ़ियों पर तुलसीदास ने बिंदु माधव का गुणगान कर विनयपत्रिका की रचना की, वहां ब्रज भाषा को मजबूती मिली। उसी जगह करीब साढ़े चार सौ साल बाद देव दीपावली का पहला दीपक जला। आज की देव दीपावली 10 लाख दीयों के आंकड़े को पार कर चुकी है। सबसे पहले पंचगंगा घाट पर 1985 में देव दीपावली मनाई गई, मगर उससे पहले 1780 में महारानी अहिल्याबाई की ओर से यहां हजारा स्थापित किया गया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहां हजारे पर दीप जलाने की परंपरा थी।

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