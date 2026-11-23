वाराणसी: जिन सीढ़ियों पर कबीरवाणी को मिले राम और तुलसी को विनयपत्रिका, वहीं जला देव दीपावली का पहला दीया
वाराणसी में जिन सीढ़ियों पर कबीरवाणी को राम मिले और तुलसी को विनयपत्रिका वहीं देव दीपावली का पहला दीया जला। बता दें कि पंचगंगा घाट पर 1985 में देव दीपावली मनाई गई, मगर उससे पहले 1780 में महारानी अहिल्याबाई की ओर से यहां हजारा स्थापित किया गया था।
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जिस घाट पर कबीर की वाणी को राम मिले तो वह अमृतवाणी बन गई। जिन सीढ़ियों पर तुलसीदास ने बिंदु माधव का गुणगान कर विनयपत्रिका की रचना की, वहां ब्रज भाषा को मजबूती मिली। उसी जगह करीब साढ़े चार सौ साल बाद देव दीपावली का पहला दीपक जला। आज की देव दीपावली 10 लाख दीयों के आंकड़े को पार कर चुकी है। सबसे पहले पंचगंगा घाट पर 1985 में देव दीपावली मनाई गई, मगर उससे पहले 1780 में महारानी अहिल्याबाई की ओर से यहां हजारा स्थापित किया गया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहां हजारे पर दीप जलाने की परंपरा थी।
पंचगंगा घाट पर स्नान करते थे स्वामी रामानंद
बताया जाता है कि करीब 550 साल पहले लहरतारा में कबीर पानी पर कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले थे। बचपन में उनका पालन-पोषण एक मुसलमान परिवार में हुआ था, लेकिन वे बहुत कम उम्र से ही हिंदू गुरुओं की ओर आकर्षित होने लगे थे। उनकी इच्छा थी कि वे किसी प्रतिष्ठित हिंदू गुरु के शिष्य बनें। जब उन्हें इसमें कठिनाई हुई तो उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक तरीका अपनाया।
वे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों या रास्ते पर लेट गए, जहां महान वैष्णव संत स्वामी रामानंद रोज स्नान करने आते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के पुरोधा रहे संत रामानंद जब गंगा स्नान कर घाट की ओर बढ़े तो उनका पैर अचानक बालक कबीर पर पड़ गया और उनके मुंह से निकल पड़ा- राम-राम।
कबीर ने इसे ही उनका मंत्र मान लिया और इसे अपनाते हुए दावा किया कि वे रामानंद जी के शिष्य बन गए हैं। गुरु ने भी उन्हें अस्वीकार नहीं किया। इन बातों की चर्चा इंग्लैंड स्थित लंदन मिशनरीज सोसायटी के एडविन ग्रेव्स ने अपनी किताब ‘’काशी द सिटी इलस्ट्रियस और बनारस’’ में की है।
कार्तिक मास भर काशी के षोडश विष्णु मंदिरों में दर्शन-पूजन का विधान है। इस मास की पूर्णिमा पर बिंदु माधव, आदिकेशव, प्रयाग माधव, श्वेत माधव, गंगा केशव, भृगु केशव, विंदु माधव, गोपाल माधव, श्रीकाल माधव, श्रीलक्ष्मी नृसिंह माधव, गोपी गोविंद विष्णु, नर-नारायण विष्णु, त्रिविक्रम विष्णु, प्रह्लाद नृसिंह, प्रह्लाद केशव, श्रीक्षीर सागर, महाविष्णु, ज्ञान माधव और दामोदर आदि विष्णु मंदिरों में पूजन-अर्चन होगा। दक्षिण भारतीय आश्रमों श्रीराम आंध्राश्रम, कांचीकामकोटि मंदिर, नाटकोटि क्षेत्रम् आश्रम आदि में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन होगा।