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डीएम ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत मतदाता सूची 17 नवंबर को कर दिया गया है। सूची में नाम सम्मिलित कराने, संशोधन कराने या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने निर्धारित बूथों पर उपस्थित रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।डीएम ने मतदाताओं की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल, 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित निर्वाचक नामावली में 15 लाख 15 हजार 810 मतदाता पंजीकृत थे। जबकि 17 नवंबर को नामावली संख्या बढ़कर 15 लाख 34 हजार 893 हो गई है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।संभाजन के बाद 1890 हुई मतदेय स्थलों की संख्याडीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के संबंध में बताया कि वर्तमान में जिले में 926 मतदान केंद्र और 1936 मतदेय स्थल हैं। मतदेय स्थलों के संभाजन के बाद 1890 मतदेय स्थलों का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। इसी प्रकार मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि करते हुए 937 मतदान केंद्रों का प्रस्ताव भी आयोग को भेजा गया है।विधानसभा वार मतदाताओं की संख्यामधुबन विधानसभा 3,58,427घोसी विधानसभा 4,08,782मु. गोहना विधानसभा 3,50,188,मऊ सदर विधानसभा 4,17,496