तबादला सूची के अनुसार, सबसे अधिक 80 उपनिरीक्षकों को वरुणा जोन भेजा गया है। वहीं, 69 उपनिरीक्षकों की तैनाती काशी जोन में की गई है। गोमती जोन में 14 दरोगाओं को भेजा गया है, जबकि 38 उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन में तैनात किया गया है।



काशी जोन में वरुणा और गोमती जोन के थानों के साथ पुलिस लाइन से भी दरोगाओं को भेजा गया है। वरुणा में काशी जोन, पुलिस लाइन से उपनिरीक्षकों की तैनाती की गई है। गोमती जोन में भी काशी और वरुणा जोन के थानों से दरोगाओं को भेजा गया है।

तकनीकी एक्सपर्ट और युवा उपनिरीक्षकों को फील्ड में तैनाती दी गई है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए फेरबदल किया गया है। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त