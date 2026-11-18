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कोतवाल केके वर्मा के मुताबिक, आशिया बानो ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को उनके बेटे की शादी पड़ोस की नासरीन से हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक बहू का व्यवहार सभी के प्रति बदल गया और वो गाली गलौज करने लगी। इसी बीच उनका बेटा रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर नौकरी के लिए चला गया। अगस्त 2023 में आशिया की तबीयत खराब होने पर वो इलाज कराने के लिए घर से बाहर गई थीं। उनके पति भी घर पर नहीं थे। तभी बहू अपने भाइयों सालिम, तारिक, मां शाहिना और अतिकुर्रहमान के साथ घर में घुस गई। 50 हजार रुपये नकदी, कपड़ा और आभूषण निकालकर अपने साथ ले गए। वादिनी के वापस आने पर अलमारी व बेड का दराज खुला मिला और सामान बिखरा हुआ था। बहू से पूछताछ करने पर सभी ने गाली देते हुए उनके साथ मारपीट की। पुलिस से शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। 25 नवंबर 2025 को सभी एकजुट होकर फिर उनके घर आए और दो लाख रुपये की मांग करते हुए तलाक देने का दबाव बनाया। ऐसा न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए विवेचना की जा रही है।

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मुहम्मदाबाद गोहना। कोतवाली क्षेत्र के आतागंज निवासी आशिया बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट नसेहा वसीम ने चोरी और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने सोमवार की शाम बहू सहित पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।