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जिले में 17 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त और 422 माध्यमिक विद्यालय हैं। बोर्ड परीक्षा हाईस्कूल में 36,882 और इंटरमीडिएट में 34,916 सहित 71798 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड ने अक्तूबर में 101 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी की थी, इसमें पांच राजकीय, 59 सहायता प्राप्त विद्यालय और 37 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया था। इसमें 28 अक्तूबर तक 184 आपत्तियां आईं थी। 104 विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र दूर बनाए जाने, 20 विद्यालयों ने छात्र आवंटन कम करने और 60 विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रत्यावेदन दिया था। जिलास्तरीय समिति ने सुनवाई के बाद आपत्तियों के निस्तारण कर ऑनलाइन रिपोर्ट बोर्ड को भेज दिया था। संभावना जताई जा रही थी कि कई केंद्रों में फेरबदल हो सकता है। बोर्ड की तरफ से गत सोमवार को वेबसाइट पर 134 परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड की गई है। दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र की सूची से कट गए हैं। जबकि 35 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की तरफ से 21 नवंबर तक आपत्ति मांगी गई है। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद 27 नवंबर को केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद का कहना है कि बोर्ड से 134 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई है। पिछले साल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।बोर्ड से अंतिम सूची जारी होने के बाद प्रत्येक परीक्षा केंद्रों का अंतिम रूप से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो समय रहते दुरुस्त कराया जाएगा, इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक भी जवाबदेह बनाए गए हैं। मानक के विपरीत व्यवस्था होने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।