विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टॉवर से नीचे उतरे अविनाश सोनकर ने बताया कि उनका घर मधुबन तहसील क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में है। वह दिल्ली स्थित फार्मेसी कंपनी रहकर काम करते हैं। घर के पास मौजूद आबादी की जमीन को लेकर तीन साल से विवाद चल रहा है। विपक्षी आए दिन परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं। परिवार के लोगों ने कई बार तहसील दिवस पर प्रार्थनापत्र दिया, जिलाधिकारी से मिलकर मामले को हल करने की गुहार लगाई, साथ ही उपजिलाधिकारी मधुबन और पुलिस अधिकारियों से भी मिले। लेकिन समस्या हल करने के लिए कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा।सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी मधुबन दीपक सिंह, थानाध्यक्ष कोपागंज रोहन राकेश सिंह, सीएफओ के वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। माइक से उपजिलाधिकारी ने बातचीत शुरू की। युवक ने अधिकारियों को सौंपे गए जमीन विवाद से संबंधित कागजात भी अपने साथ रखे थे।करीब डेढ़ घंटे तक चले इस बातचीत के बाद 10:30 बजे अविनाश नीचे उतरा। उपजिलाधिकारी उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर मधुबन तहसील ले गए और उसकी समस्या सुनकर तहसीलदार को निर्देशित किया।परशुरामपुर गांव में आबादी की जमीन का मामला है। मोबाइल टॉवर पर चढ़े युवक को सकुशल नीचे उतारने के बाद उसकी बात सुनी गई है। दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद का निस्तारण कराया जाएगा। तहसीलदार से जानकारी लेकर मामले में नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।-दीपक सिंह, उपजिलाधिकारी मधुबन