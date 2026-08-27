Mau News: एक घंटे की बारिश में बह गई जलनिकासी व्यवस्था

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सबसे खराब स्थिति हनुमान चौक से थाना क्षेत्र तक देखने को मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस मार्ग पर पर्याप्त चौड़े नाले और सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। यही वजह है कि हर बार बारिश के बाद यहां जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है।भाजपा नेता मनोज जायसवाल, बलवंत सोनकर और श्यामजी साहनी सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के बाद दुकानों के सामने पानी जमा होने से ग्राहकों का आवागमन प्रभावित होता है। पैदल राहगीरों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी पानी के बीच से गुजरने में परेशानी होती है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर के विकास के लिए शासन स्तर से पर्याप्त धनराशि मिलने के बावजूद जलनिकासी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। हर बारिश में जलभराव की स्थिति सामने आने के बावजूद प्रभावी व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है।नगरवासियों ने नगर पंचायत प्रशासन से हनुमान चौक से थाने तक चौड़े नाले और सड़क का निर्माण कराने के साथ जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि बारिश के दौरान बार-बार होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भी नगरवासियों और व्यापारियों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा।