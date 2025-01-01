Mau News: बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित टेलर गड्ढे में गिरा, बड़ा हादसा टला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:43 AM IST
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स्थानीय थाना क्षेत्र के भादसा मानोपुर गांव के पास मंगलवार शाम करीब पांच बजे तेज रफ्तार टेलर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसा फोरलेन पर अचानक सामने आई बकरी को बचाने के प्रयास में हुआ। दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया गया कि टेलर घोसी की ओर से तेज गति से आ रहा था। भादसा मानोपुर के पास अचानक एक बकरी सड़क पर आ गई। चालक ने उसे बचाने के लिए वाहन को मोड़ दिया, जिससे टेलर अनियंत्रित होकर फोरलेन के किनारे स्थित गहरे गड्ढे में उतर गया। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। किसी के घायल नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि वाहन की गति तेज थी। चालक ने बकरी को बचाने के लिए सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन टेलर अनियंत्रित होकर गड्ढे में चला गया।
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