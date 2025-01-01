फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   ABVP submits memorandum and issues warning regarding clean drinking water and library facilities.

Mau News: स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के लिए एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी

Wed, 09 Sep 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
ABVP submits memorandum and issues warning regarding clean drinking water and library facilities.
Photo Title
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की डीसीएसके पीजी कॉलेज इकाई ने मंगलवार को महाविद्यालय परिसर में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
विज्ञापन

एबीवीपी के जिला संयोजक अविनाश गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके चलते विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिसर में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की तत्काल व्यवस्था कराने की मांग की।
विज्ञापन

ज्ञापन में लंबे समय से बंद लाइब्रेरी को नियमित रूप से खोलने की मांग भी की गई।
संगठन ने कहा कि लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों, संदर्भ पुस्तकों और आवश्यक पाठ्य-सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अध्ययन कक्ष में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश, पंखे और साफ-सफाई की व्यवस्था करने की मांग की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की अपील की। इस अवसर पर विभाग छात्रा संयोजक अनन्या शर्मा, कॉलेज कार्यकारिणी के सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed