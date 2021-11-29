Mau News: 10 वाहनों पर कार्रवाई, बिना नंबर प्लेट पकड़े गए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 AM IST
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग की तरफ से बुधवार को ''''ऑपरेशन अज्ञात 2.0'''' अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट वाले माल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कुल 10 वाहनों का चालान किया गया।
एआरटीओ सुहेल अहमद ने बताया कि जांच के दौरान 10 वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलते पाए गए। इसके अतिरिक्त तीन वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मिले। इन वाहनों को तभी छोड़ा जाएगा, जब वे स्पष्ट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाएंगे। वाहन के आगे और पीछे की तस्वीरें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान बिना मानक प्लेट वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है।
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एआरटीओ सुहेल अहमद ने बताया कि जांच के दौरान 10 वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलते पाए गए। इसके अतिरिक्त तीन वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मिले। इन वाहनों को तभी छोड़ा जाएगा, जब वे स्पष्ट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाएंगे। वाहन के आगे और पीछे की तस्वीरें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान बिना मानक प्लेट वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है।
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