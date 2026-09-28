भगत सिंह ने युवा पीढ़ी में नई चेतना पैदा की : तनवीर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को बलिदानी भगत सिंह की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गोष्ठी में प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी होने के साथ ही विचारक और दूरदर्शी युवा थे। तनवीर रिजवी ने कहा कि भगत सिंह ने अपने विचारों और साहस से युवा पीढ़ी में नई चेतना पैदा की। जिला महासचिव रमेश मौर्य ने कहा कि उनका जीवन त्याग, साहस और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दौरान अमरनाथ यादव, राम प्रसाद यादव, महेंद्र यादव, संजय यादव, सोनू यादव, तफसीर आलम मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन