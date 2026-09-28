Mau News: निर्माणाधीन पुलिया में श्रद्धालुओं से भरी बस घुसने से 13 घायल, छह रेफर

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एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की रात मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के बोझी के खाले का पुरा और बेलभद्रपुर गांव के करीब 20 श्रद्धालु से एक निजी बस विंध्याचल धाम के लिए रवाना हुए थे। बस जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र के कनौरा गांव के पास पहुंची थी कि वह अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन फोरलेन की पुलिया में घुस गई। हादसे के बाद बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही देवगांव और चंदवक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों और पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 13 लोग घायल हो गए।इन घायलों को किया गया रेफरगंभीर रूप से घायल मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के बेलभद्रपुर बोझी निवासी महेश यादव (65), शिव पूजन निषाद (65), बोझी बाजार निवासी रीता (40) पत्नी कैलाश यादव, परमा देवी (65) , रामचरन यादव (60), रामप्यारे यादव (70) मऊ को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया।इन सात घायलों का लालगंज में चल रहा इलाजहादसे में घायल मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के बोझी निवासी गुड्डी यादव (55) पत्नी सुरेंद्र यादव, गुड़िया यादव (30) पत्नी बृजेश यादव, सोनम यादव (35) पत्नी हरेंद्र यादव, सुदामा यादव (62), सुक्खू यादव (62) और मंगल यादव (65) का उपचार संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज में चल रहा है। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के बेल्थरा निवासी बस चालक राम मिलन यादव (45) भी घायल हैं और अस्पताल में उपचाराधीन हैं।इसी जगह सुबह गड्ढे में पलटी थी कारलालगंज। बस हादसे से कुछ घंटे बाद इसी स्थान पर एक और दुर्घटना हुई। रविवार सुबह करीब 5:13 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा कि कार चालक ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हालांकि कार सवारों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए। लगातार दो हादसों के बाद निर्माणाधीन फोरलेन की पुलिया और सड़क किनारे बने गड्ढे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। संवाद