मथुरा न्यूज: नाैहझील में युवक की गोली मारकर हत्या, मेले में की वारदात; जांच में जुटी पुलिस

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हत्या की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

मथुरा के नौहझील क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह रविवार को बाजना क्षेत्र में मेला देखने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के रहने वाले एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया।