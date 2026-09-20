मथुरा न्यूज: नाैहझील में युवक की गोली मारकर हत्या, मेले में की वारदात; जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 20 Sep 2026 07:58 PM IST
सार
यूपी के मथुरा जिले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक मेला देखने गया था। वहां गांव के ही युवक ने उसकी जान ले ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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विस्तार
मथुरा के नौहझील क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह रविवार को बाजना क्षेत्र में मेला देखने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के रहने वाले एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया।
हत्या की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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हत्या की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।