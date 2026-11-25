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समाजवाड़ी स्थित हॉल में बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में महासभा एवं परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि देश के सभी 110 तीर्थों पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि 9-10 दिसंबर को सोमनाथ में होने वाली महासभा की बैठक में इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।परिषद के अध्यक्ष राजन पाठक ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को परिषद हर स्तर पर जवाब देगी। इस मौके पर संरक्षक राकेश तिवारी व गिरधारी लाल पाठक, वरिष्ठ महामंत्री नवीन नागर ने कहा कि महासभा व परिषद कंधे से कंधा मिलाकर श्रीकृष्ण विरोधियों को करारा जवाब देगी।