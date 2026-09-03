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अवर अभियंता और लाइनमैन 31 अगस्त को अभयपुरा गांव निवासी ग्रामीण संदीप के यहां बिजली चेकिंग करने गए थे। ग्रामीण पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए उससे 15 हजार रुपये मांगे थे। रकम नहीं देने पर उसके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे। मामले में टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

अवर अभियंता और लाइनमैन 31 अगस्त को अभयपुरा गांव निवासी ग्रामीण संदीप के यहां बिजली चेकिंग करने गए थे। ग्रामीण पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए उससे 15 हजार रुपये मांगे थे। रकम नहीं देने पर उसके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे। मामले में टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

आगरा के बाह के अभयपुरा विद्युत उपकेद्र पर तैनात अवर अभियंता राजकुमार और लाइनमैन आनंद मिश्रा को गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने 15 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई।