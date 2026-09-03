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यूपी: जेई और लाइनमैन को रिश्वत लेते दबोचा, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई; बिजली चोरी की धमकी देकर मांगी घूस

Thu, 03 Sep 2026 07:34 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 03 Sep 2026 07:34 PM IST
सार

आगरा में गुरुवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

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Anti Corruption team arrested Junior Engineer and lineman from Electricity Department for bribe case
गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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आगरा के बाह के अभयपुरा विद्युत उपकेद्र पर तैनात अवर अभियंता राजकुमार और लाइनमैन आनंद मिश्रा को गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने 15 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई।
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अवर अभियंता और लाइनमैन 31 अगस्त को अभयपुरा गांव निवासी ग्रामीण संदीप के यहां बिजली चेकिंग करने गए थे। ग्रामीण पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए उससे 15 हजार रुपये मांगे थे। रकम नहीं देने पर उसके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे। मामले में टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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