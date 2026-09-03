आगरा में ऑनर किलिंग: प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को मार डाला, गला काटकर की हत्या; जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 03 Sep 2026 07:40 PM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने खाैफनाक कदम उठाया। बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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विस्तार
आगरा के थाना एकता क्षेत्र के पचगाई खेड़ा में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। आरोप है कि पिता ने बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते पिता अपनी बेटी से नाराज थे। एसीपी ताज सुरक्षा पुलिस के साथ पहुंचे मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है।
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