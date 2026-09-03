आगरा में ऑनर किलिंग: प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को मार डाला, गला काटकर की हत्या; जांच में जुटी पुलिस

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आगरा के थाना एकता क्षेत्र के पचगाई खेड़ा में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। आरोप है कि पिता ने बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते पिता अपनी बेटी से नाराज थे। एसीपी ताज सुरक्षा पुलिस के साथ पहुंचे मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है।