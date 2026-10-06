फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Rs 20 Lakh Extortion Demand, Firing at Construction Site in Mathura

मथुरा: 20 लाख की रंगदारी न देने पर फायरिंग, ईंटों के पीछे छिपकर मजदूरों ने बचाई जान; कार में की तोड़फोड़

Tue, 06 Oct 2026 02:53 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:53 PM IST
सार

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में हथियारबंद लोगों ने निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल पर फायरिंग की। मजदूरों ने ईंटों के पीछे छिपकर जान बचाई, जबकि आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ की और पुलिस के पहुंचने पर भाग गए।
 

विज्ञापन
Rs 20 Lakh Extortion Demand, Firing at Construction Site in Mathura
फायरिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल का निर्माण करा रहे एक व्यक्ति से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उसकी जमीन पर पहुंचकर फायरिंग की और ईंट-पत्थर से उसकी कार क्षतिग्रस्त कर दी और मजदूरों ने ईंटो से छिपकर जान बचाई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हथियारबंद वहां से भाग गए।
विज्ञापन


तहरीर के अनुसार, दीपक की खसरा संख्या 138, मौजा बाजना में जमीन है, जिस पर वह बाउंड्रीवॉल बनवा रहा था। आरोप है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू निवासी बाजना, लोकेंद्र और कनक सहित कुछ लोग कई दिनों से मौके पर आकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपियों ने बाउंड्रीवॉल नहीं बनने देने और गोली मारने की धमकी दी।
विज्ञापन



सोमवार की शाम करीब चार बजे ब्रजमोहन उर्फ कालू, लोकेंद्र, कनक और उनके कई साथी हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उसके भाई प्रमोद व अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। जान बचाने के लिए पीड़ित और उसके साथी ईंटों के पीछे छिप गए। आरोपियों ने मौके पर खड़ी उसकी वैगनआर कार को ईंट-पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सीओ प्रवीण तिवारी ने बताया के आरोपियों की तलाश को जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed