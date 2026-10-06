मथुरा: 20 लाख की रंगदारी न देने पर फायरिंग, ईंटों के पीछे छिपकर मजदूरों ने बचाई जान; कार में की तोड़फोड़
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:53 PM IST
सार
मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में हथियारबंद लोगों ने निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल पर फायरिंग की। मजदूरों ने ईंटों के पीछे छिपकर जान बचाई, जबकि आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ की और पुलिस के पहुंचने पर भाग गए।
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विस्तार
मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल का निर्माण करा रहे एक व्यक्ति से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उसकी जमीन पर पहुंचकर फायरिंग की और ईंट-पत्थर से उसकी कार क्षतिग्रस्त कर दी और मजदूरों ने ईंटो से छिपकर जान बचाई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हथियारबंद वहां से भाग गए।
तहरीर के अनुसार, दीपक की खसरा संख्या 138, मौजा बाजना में जमीन है, जिस पर वह बाउंड्रीवॉल बनवा रहा था। आरोप है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू निवासी बाजना, लोकेंद्र और कनक सहित कुछ लोग कई दिनों से मौके पर आकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपियों ने बाउंड्रीवॉल नहीं बनने देने और गोली मारने की धमकी दी।
सोमवार की शाम करीब चार बजे ब्रजमोहन उर्फ कालू, लोकेंद्र, कनक और उनके कई साथी हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उसके भाई प्रमोद व अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। जान बचाने के लिए पीड़ित और उसके साथी ईंटों के पीछे छिप गए। आरोपियों ने मौके पर खड़ी उसकी वैगनआर कार को ईंट-पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सीओ प्रवीण तिवारी ने बताया के आरोपियों की तलाश को जा रही है।
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तहरीर के अनुसार, दीपक की खसरा संख्या 138, मौजा बाजना में जमीन है, जिस पर वह बाउंड्रीवॉल बनवा रहा था। आरोप है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू निवासी बाजना, लोकेंद्र और कनक सहित कुछ लोग कई दिनों से मौके पर आकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपियों ने बाउंड्रीवॉल नहीं बनने देने और गोली मारने की धमकी दी।
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सोमवार की शाम करीब चार बजे ब्रजमोहन उर्फ कालू, लोकेंद्र, कनक और उनके कई साथी हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उसके भाई प्रमोद व अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। जान बचाने के लिए पीड़ित और उसके साथी ईंटों के पीछे छिप गए। आरोपियों ने मौके पर खड़ी उसकी वैगनआर कार को ईंट-पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सीओ प्रवीण तिवारी ने बताया के आरोपियों की तलाश को जा रही है।
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