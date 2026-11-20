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वृंदावन में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, वर्तमान मंदिर की सीमित क्षमता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच भव्य नवमंदिर निर्माण की एक दशक पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में है। ठाकुरजी के सेवायत और इतिहासकार आचार्य प्रहलादबल्लभ गोस्वामी के नेतृत्व में श्रीहरिदासबिहारी फाउंडेशन भारत ट्रस्ट एक दशक से इस दिशा में प्रयासरत है। जुलाई 2016 में वर्तमान मंदिर के चौक में बड़े गड्ढे निकलने के बाद भगवान और दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर नए मंदिर की आवश्यकता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कई बार अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान मंदिर की क्षमता सीमित है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी एक बड़ा कारण हैं। एक दशक से भव्य नवमंदिर निर्माण की मांग उठ रही है। आचार्य प्रहलादबल्लभ गोस्वामी के नेतृत्व में श्रीहरिदासबिहारी फाउंडेशन भारत ट्रस्ट इस दिशा में काम कर रहा है। जुलाई 2016 में मंदिर के चौक में गड्ढे निकलने के बाद यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया था। गोस्वामी के अनुसार, बढ़ती भीड़ को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।श्रीबांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन हाईपावर्ड कमेटी की 22वीं बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने 50 एकड़ भूमि की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जगह उपलब्ध कराए तो गोस्वामी अपने खर्चे पर भव्य मंदिर तैयार कर लेंगे। इससे न वर्तमान मंदिर टूटेगा और न किसी का घर या दुकान प्रभावित होगा। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने प्रस्ताव को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दायित्व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत वर्तमान मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित करना है। अब सेवायत इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।इतिहासकार आचार्य प्रहलादबल्लभ गोस्वामी के अनुसार, ठाकुर श्रीबांकेबिहारीजी का मंदिर इतिहास अपने आप में अनूठा है। ईस्वी सन 1543 में प्रादुर्भाव के बाद करीब 483 वर्षों में ठाकुरजी सात अलग-अलग मंदिरों में विराजमान रहे। ठाकुरजी सर्वप्रथम कुंजभवन यानी लतामंडप में विराजमान हुए और वर्ष 1607 तक भक्तों को दर्शन दिए। इसके बाद रंगमहल, करौली, भरतपुर, निधिवन और दुष्यंतपुर में भी ठाकुरजी विराजमान हुए। वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1864 में हुआ था। इस मंदिर में ठाकुरजी पिछले करीब 162 वर्षों से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।