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प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चार घंटे तक नारेबाजी की। एबीवीपी प्रांत सह-मंत्री पुनीत कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो में प्रोफेसर और छात्राओं के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। विवाद के दौरान प्रोफेसर ने एक छात्रा का मोबाइल फोन फेंक दिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।प्रदर्शन के बाद एबीवीपी व जिन छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया उन्होंने कुलसचिव अजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा प्रो. बीडी शुक्ला के निलंबन व निष्पक्ष न्याय की मांग की। इस दौरान प्रांत राज्य विश्वविद्यालय संयोजक नितिन दुबे, हर्षवर्धन, रजत जोशी, धीरज राजपूत, दीक्षा चौधरी, अभिषेक मौर्य आदि उपस्थित रहे।पूरे प्रकरण को देखते हुए हमने जांच समिति का गठन कर दिया है। चूंकि मामला छात्राओं से संबंधित भी है तो जांच समिति में महिला शिक्षिका भी होंगी।मेरा प्रयास था छात्राओं को समझाने का कि पार्किंग स्थल पर ही स्कूटी खड़ी करें। मेरे द्वारा छात्राओं से कोई गाली-गलौज नहीं की गई है।