फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Horrific Accident: Bike Trapped in Container, Mother and Two Daughters Dragged for 3 KM

मैनपुरी में भयानक हादसा: बाइक को रौंदने के बाद कंटेनर में लगी आग, मां और दो मासूम बेटियों की मौत; पिता गंभीर

Tue, 06 Oct 2026 08:20 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 08:20 AM IST
सार

मैनपुरी के बेवर में जीटी रोड पर कंटेनर की टक्कर से बाइक उसके पिछले पहिये में फंस गई, जिससे महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। आरोप है कि चालक कंटेनर नहीं रोककर करीब तीन किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा, जबकि महिला का पति गंभीर घायल हो गया।
 

विज्ञापन
Horrific Accident: Bike Trapped in Container, Mother and Two Daughters Dragged for 3 KM
मैनपुरी में भयानक हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 जीटी रोड पर मंगलवार तड़के करीब 4:15 बजे दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। कंटेनर की टक्कर से बाइक उसके पिछले पहिये में फंस गई। चालक कंटेनर को रोकने के बजाय उसे दौड़ाता रहा। हादसे में बाइक सवार महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। तीनों के शव करीब तीन किलोमीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन


 

मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के कछपुरा निवासी बार्बी (32) जिलाधिकारी कार्यालय में सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं। वह सोमवार रात बेवर स्थित ससुराल से पत्नी सुमन (30), चार वर्षीय बेटी प्रियांशी और एक वर्षीय बेटी के साथ बाइक से मैनपुरी लौट रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 4:15 बजे जीटी रोड पर बेवर की ओर से आ रहे कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कंटेनर के पिछले पहिये में फंस गई।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि हादसे के बाद कंटेनर चालक ने वाहन नहीं रोका। बाइक के साथ सुमन और दोनों बच्चियां भी करीब तीन किलोमीटर तक घिसटती चली गईं। इस दौरान उनके शव क्षत-विक्षत हो गए। सड़क पर कई जगह शवों के अवशेष बिखर गए।

 
विज्ञापन

बाइक और कंटेनर में लगी आग
बाइक के कंटेनर के पहिये में फंसने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। कंटेनर में लदा स्पोर्ट्स शूज का सामान भी जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने के साथ हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिए जाने की बात कही है।

 

गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर
हादसे में घायल बार्बी को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed