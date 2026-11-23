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रविवार को अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास और अन्य संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर कारसेवा और भव्य मंदिर बनाने का एलान कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले और भाजपा की योजना बैठक के बाद संतों के इस एलान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। दरअसल, 16 और 17 नवंबर को फरह के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 55 दिग्गज नेताओं ने दो दिवसीय योजना बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया था।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत संगठन और सरकार के शीर्ष नेता इसमें शामिल हुए थे। बैठक में पीडीए की काट, संगठन की मजबूती और सनातन के एजेंडे को चुनावी धार देने पर विशेष जोर रहा। इस महामंथन का राजनीतिक संदेश बैठक के पहले दिन ही सामने आ गया था। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कारसेवा करने की चुनौती दी थी।उन्होंने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में भी मंदिर बनेगा। अखिलेश यादव को मथुरा आकर कारसेवा करनी चाहिए, वह भी उनके साथ कारसेवा करेंगे। मौर्य का ''''काशी-अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी'''' वाला बयान भाजपा के चुनावी एजेंडे का सबसे मुखर राजनीतिक संदेश बनकर उभरा था। बैठक के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ''''राधे-राधे, कमल खिला दे'''' का नारा देकर इस संदेश को और विस्तार दिया। ब्रज की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को भाजपा के चुनाव चिह्न कमल से जोड़ने की इस पहल को मिशन-2027 के लिए पार्टी की चुनावी भूमिका तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा गया।