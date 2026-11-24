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शिकायती पत्र महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के नेतृत्व में दिया गया। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र कौशिक और जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजवीर दीक्षित भी शामिल थे। पदाधिकारियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश और विक्रय विलेख की शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया है। परिसर की भूमि पर अतिक्रमण होने दिया गया है। वहां गैर-हिंदू समुदायों की सभाओं को अनुमति देकर भूमि के एक हिस्से का दुरुपयोग किया जा रहा है। महासभा ने प्रशासन से इस अवैध कब्जे को तत्काल हटाने की मांग की है। शिकायत में 1935 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही, एक ऐतिहासिक विक्रय विलेख का भी उल्लेख किया गया है।उच्च न्यायालय के आदेश का विवरणमहासभा ने अपनी शिकायत का आधार महाराजा पटनीमल के वंशजों और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त व बीएल आत्रेय के बीच हुए विक्रय विलेख को बनाया है। पत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 1935 के फैसले का उल्लेख है। इस फैसले में अदालत ने संपूर्ण 13.37 एकड़ भूमि को भगवान केशवदेव का परिसर घोषित किया था। इसे हर प्रकार के विवाद और भार से मुक्त बताया गया था। निर्णय के अनुसार, भूमि का रखरखाव केवल खरीदारों और उनके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना था।देवउठनी एकादशी पर्व मनायाधार्मिक प्रवास के दौरान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने राधाकुंड में आकाशदीप प्रज्वलित कर देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया। इस अवसर पर महासभा की ओर से मंदिर के भूमि-पूजन से जुड़े पंचधातु अनुष्ठान के लिए चांदी की एक सिल्ली भी भेंट की गई। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी राजवीर दीक्षित सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।