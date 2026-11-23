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मौन व्रत के दौरान संत विनोद बाबा का अधिकांश समय राधारानी की भक्ति और भजन में व्यतीत हुआ। वे प्रतिदिन करीब 18 घंटे तक राधारानी के भजनों में लीन रहते थे। पूरे माह उन्होंने दिन में केवल एक बार उबला हुआ प्रसाद ग्रहण किया। संत के मौन व्रत पूर्ण होने पर प्रियाकुंज आश्रम में धार्मिक आयोजन हुआ। सुबह संत-महात्माओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को भजन संध्या में राधारानी के भजनों की स्वर लहरियां गूंज उठीं। भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालु देर तक भक्ति रस में सराबोर रहे।विनोद बाबा ने अपने संदेश में कहा कि माया के अधीन होकर मन मनुष्य को सांसारिक मोहजाल में उलझाता है। इसी मोहजाल में उलझकर मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला जाता है। उन्होंने जोर दिया कि मन पर नियंत्रण कर परमात्मा से नाता जोड़ना ही जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यह संदेश उन्होंने कार्तिक माह महोत्सव के दौरान दिया। संत विनोद बाबा ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संसार के रिश्ते और मोह-माया सब नश्वर हैं। परमात्मा से जुड़ा रिश्ता ही मनुष्य को वास्तविक शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है।