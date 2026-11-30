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अधिवक्ता राकेश तिवारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि 23 नवंबर को शशि शेखर गौतम नाम से संचालित फेसबुक प्रोफाइल से कुछ पोस्ट और सामग्री साझा की गई। इसमें चतुर्वेदी समाज को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। एक अन्य व्यक्ति ने भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की है। इसमें चतुर्वेदी समाज की महिलाओं की गरिमा और चरित्र को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इससे समाज के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंची है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शशि शेखर गौतम और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है।कंस वध मेला महोत्सव में धीरेंद्र शास्त्री पर हुआ था विवादबीते दिनों कंस वध मेला महोत्सव में चतुर्वेदी समाज की ओर से निकाली गई झांकी में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कंस के रूप में दर्शाया गया था। इस झांकी को लेकर भी चर्चा और विवाद हुआ था। माना जा रहा है कि इसी से आहत होकर शशि शेखर गौतम और एक अन्य व्यक्ति ने चतुर्वेदी समाज को निशाना बनाया है।