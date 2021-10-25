Mathura News: पाणिनि संस्कृत गुरुकुल का संचालक गिरफ्तार

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मेरठ के धर्मशाला थाना क्षेत्र निवासी मृतक विशु शर्मा के पिता मोहित शर्मा ने प्राथमिकी में बताया कि मंगलवार को गुरुकुल संचालक मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर निवासी आशीष शर्मा और उनके साथ कार्यरत आचार्यों ने छात्रों पर 12 फीट गहरे पानी के टैंक की सफाई करने का दबाव बनाया और उन्हें जबरन टैंक में उतार दिया। आरोप है कि इतने गहरे टैंक में उतारते समय छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी। टैंक के अंदर गैस व ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। हादसे में छात्र विशु शर्मा, देवांश, मनु कटारिया और आर्यन पांडे की मौत हो गई। वहीं रूद्र नामक छात्र की हालत बिगड़ गई, जिसका इलाज जिला संयुक्त चिकित्सालय कराया गया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आचार्य आशीष और अन्य आचार्यों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 एवं धारा 110 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि गुरुकुल के संचालक आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आचार्यों की तलाश की जा रही है। घटना के सभी पहलुओं की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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वृंदावन। चैतन्य विहार सेक्टर-2 स्थित पाणिनि संस्कृत गुरुकुल में पानी के टैंक की सफाई के लिए उतारे 4 छात्रों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 छात्र की हालत खराब है। मामले में एक मृतक छात्र के पिता ने गुरुकुल संचालक एवं आचार्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वृंदावन कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस से आरोपी गुरुकुल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।