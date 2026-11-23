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महावन। उप जिलाधिकारी प्राजाक्ता त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को बलदेव विधानसभा क्षेत्र में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फार्म प्राप्त किए गए। सुपरवाइजर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सिहोरा और कारब के बूथ संख्या 38, 39, 40, 41 और 42 पर 90 मतदाताओं ने अपने नाम दर्ज कराए। इस दौरान बीएलओ हरिओम सारस्वत, कुमारी राकेश, अलका, पूनम, सुलेखा, राघवेंद्र, रामकिशोर और गजेंद्र आदि मौजूद रहे। संवाद