Mainpuri News: बैंकों की हड़ताल से 400 करोड़ का लेनदेन प्रभावित

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बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संगठन एवं उत्तराखंड इकाई के उपाध्यक्ष शशांक पांडेय ने कहा कि वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पीएलआई स्कीम को लेकर कर्मचारियों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। पांच दिवसीय बैंकिंग की लंबित मांग को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई। इसके तहत 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल की जाएगी।इसके बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान आलोक राज, अनिरुद्ध भदौरिया, प्रियंक तिवारी, जुगेंद्र सिंह, नवनीत गौतम, सुमित कुमार, आकाश मिश्रा, सुशील, आशुतोष आदि मौजूद रहे।ग्राहकों को करना पड़ा दिक्कतों का सामनाग्राहक अजय ने बताया कि बैंक में जरूरी लेनदेन के लिए आए थे लेकिन हड़ताल के कारण काम नहीं हो सका। वहीं ग्राहक रिंकू ने कहा कि बैंक बंद होने की जानकारी पहले मिल जाती तो आने-जाने में समय और परेशानी नहीं होती।कारोबारियों प्रभावित हुआ कामकारोबारी सुरेशचंद्र बंसल बीनू ने कहा कि कारोबार में रोज बैंक के माध्यम से भुगतान और धनराशि का लेनदेन होता है। हड़ताल के कारण भुगतान आगे नहीं बढ़ सके, जिसका असर व्यापार पर पड़ा।