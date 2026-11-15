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मैनपुरी: नहर में कूदा युवक, बच गया तो पत्थर से किया खुद के सिर पर वार; तलाश में जुटी पुलिस

Sun, 15 Nov 2026 04:09 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 04:09 PM IST
सार

नहर के किनारे खड़े युवक ने अचानक से पानी में छलांग लगा दी। इसके बाद उसने नहर से एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर प्रहार किया, जिसके बाद वह पानी के अंदर डूब गया। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।

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Youth jumps into canal in Mainpuri police engaged in search operation
मैनपुरी में नहर में कूदा युवक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र की लोअर गंग नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी और अपने ऊपर पत्थर से प्रहार कर पानी में डूब गया। कुछ देर बाद युवक पानी के ऊपर तैरता रहा और फिर गायब हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात युवक की तलाश में जुटी है। 
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रविवार सुबह करीब 11:30 टनर क्षेत्र का रहने वाला दन्नाहार निवासी पुष्पेंद्र नहर के पास शौच के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि एक 25 से 30 वर्ष का युवक नहर किनारे खड़ा है और उसने अचानक से नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसने नहर से एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर प्रहार किया, जिसके बाद वह पानी के अंदर डूब गया। 
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पुष्पेंद्र ने बताया कि थोड़ी देर बाद युवक पानी के ऊपर बहने लगा और थोड़ा आगे जाकर गायब हो गया। उसने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई है। पुलिस पता करने में जुटी हुई है कि यह युवक कौन था और कहां से आया था।
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