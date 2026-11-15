मैनपुरी: नहर में कूदा युवक, बच गया तो पत्थर से किया खुद के सिर पर वार; तलाश में जुटी पुलिस

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रविवार सुबह करीब 11:30 टनर क्षेत्र का रहने वाला दन्नाहार निवासी पुष्पेंद्र नहर के पास शौच के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि एक 25 से 30 वर्ष का युवक नहर किनारे खड़ा है और उसने अचानक से नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसने नहर से एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर प्रहार किया, जिसके बाद वह पानी के अंदर डूब गया।पुष्पेंद्र ने बताया कि थोड़ी देर बाद युवक पानी के ऊपर बहने लगा और थोड़ा आगे जाकर गायब हो गया। उसने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई है। पुलिस पता करने में जुटी हुई है कि यह युवक कौन था और कहां से आया था।