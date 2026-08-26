Mainpuri News: 971.45 लाख से भोगांव क्षेत्र में सात सड़कों का होगा निर्माण

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नगला ताल (प्रापा शाहआलमपुर) से माइनर की पटरी पर सुरजनपुर की पुलिया तक मार्ग के लिए 98.84 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए 33.77 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है। बेवर संकिसा मार्ग से जलालपुर होकर जीटी मार्ग पर ग्राम जलालपुर उदयवीर के खेत से नगला राम सहाय तक मार्ग निर्माण के लिए 131.96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है इसमें प्रथम किस्त के रूप में 45.08 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। धमियापुर से नगला दिनी मार्ग का नवनिर्माण कार्य होगा। इसके लिए 125.65 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यहां प्रथम किस्त के रूप में 42.93 लाख रुपये जारी किए गए हैं। धनमऊ खटाना कुंजलपुर मार्ग से बंबा की पटरी पर सूरज सिंह के स्कूल होते हुए सहारा तेजपुरा मार्ग के लिए 200.81 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 68.61 लाख रुपये जारी किए गए हैं। दुर्जनपुर से बंजरिया मार्ग के लिए 152.72 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है जबकि 52.18 लाख रुपये की धनराशि जारी हो चुकी है। इसी प्रकार से भोगांव संकिसा मार्ग से नगला टुडारी मार्ग के नवनिर्माण कार्य के लिए 114.42 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जबकि 39.09 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। करनपुर निवरी से देवगंज भविचंद्रपुर मार्ग से ब्रह्मदेव चौराहा मार्ग तक के लिए 147.05 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जबकि 50.24 लाख रुपये की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है। भोगांव विधायक रामनरेश अग्निहोत्री का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा।

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मैनपुरी। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत भोगांव क्षेत्र में सात ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों के लिए 971.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रथम किस्त के रूप में 331.90 लाख रुपये जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग ने धनराशि जारी होने के बाद सड़कों की मरम्मत की तैयारियां तेज कर दी हैं।