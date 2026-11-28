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रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों के लिए शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर करहल रोड स्थित मैनपुरी डिपो की कार्यशाला में धरना-प्रदर्शन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने विभागीय स्तर पर लंबित समस्याओं के समाधान के साथ संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की।क्षेत्रीय मंत्री अनुपम कुमार दुबे ने कहा कि संविदा चालकों और परिचालकों के साथ ही आउटसोर्स कार्मिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जानी चाहिए। लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों के चरणबद्ध नियमितीकरण की दिशा में भी पहल होनी चाहिए ताकि उन्हें सेवा संबंधी सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का संगठित रूप से अवैध और अनधिकृत संचालन परिवहन निगम के हितों को प्रभावित कर रहा है, इन पर कार्रवाई की जाए। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार के नाम संबोधित मांग पत्र स्टेशन प्रभारी शीबा शोएब को सौंपा गया।शाखा अध्यक्ष अनुज कुमार दुबे ने कहा कि छोटी गाड़ियों से जगह-जगह डग्गेमारी की जा रही है। हाई एंड निजी बसें भी परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर संचालित हो रही हैं। इससे रोडवेज की आय प्रभावित होने के साथ निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान शाखा मंत्री अशोक कुमार वर्मा, विशाल राठौर, सचिन पांडेय, शीतेश कुमार वर्मा, सुबोध मिश्रा, राजीव कुमार, सुभाष यादव, निर्भय प्रताप सिंह, शैलेंद्र कुमार, रामनिवास गुप्ता आदि मौजूद रहे।