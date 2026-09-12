फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three people, including a father and daughter, injured after being trapped under debris following a wall collapse.

Mahoba News: दीवार गिरने से मलबे में दबकर पिता-पुत्री समेत तीन घायल

Sat, 12 Sep 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Three people, including a father and daughter, injured after being trapped under debris following a wall collapse.
फोटो 11 एमएएचपी 05 परिचय-कस्बा श्रीनगर में इस मकान के गिरने से घायल हुए परिजन व मलबे में दबा गृ
श्रीनगर (महोबा)। मोहल्ला देवबाग में बृहस्पतिवार की रात मकान की दीवार गिरने से पिता-पुत्र समेत तीन लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया जहां से डाॅक्टर ने एक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मलबे में दबने से हजारों की गृहस्थी भी बर्बाद हो गई।
विज्ञापन

मोहल्ला देवबाग निवासी मुन्ना रैकवार (55) बेटी कौशल्या (30) और नातिन भूमिका (12) के साथ भोजन करने के बाद बरामदे में लेट थे। देर रात नमी के चलते दीवार भरभराकर गिर गई। इससे तीनों लोग मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए और घायलों को मलबा हटाकर बाहर निकाला। तीनों को सीएचसी पहुंचाया गया जहां से मुन्ना को हालत गंभीर में डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया लेकिन हालत में सुधार न होने पर परिजन मेडिकल काॅलेज झांसी ले गए। एसडीएम शिवध्यान पांडेय का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है। टीम भेजकर सर्वे कराया जाएगा। घायलों को सहायता राशि दिलाई जाएगी।
विज्ञापन

बेटी की ससुराल में मां और बेटे ने पड़ोस में ली शरण
कबरई। बारिश से मकान गिरने के बाद पीड़ितों के साथ बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ब्लॉक कबरई के गहरा गांव में अब तक 20 से अधिक कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं। मकान गिरने और गृहस्थी बर्बाद होने से परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बारिश में राधारानी का मकान भी तीन दिन पहले गिर गया। पीड़िता ने बताया कि पति रामदास का एक दशक पहले निधन हो चुका है। बेटा संतराम साथ रहता था। बारिश में मकान गिरने से वह मजबूरी में अपनी बेटी उर्मिला की ससुराल पचपहरा में रहकर गुजारा कर रही है जबकि बेटा पड़ोसियों के यहां शरण लेने को मजबूर है। कुछ यही हाल गांव के जयराम कुशवाहा का है। बारिश में कच्चा मकान व पशुबाड़ा ढह जाने से तीन बकरियों की मौत हो गई। वहीं जयराम खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लेखपाल रामनरेश अनुरागी ने बताया कि बारिश से गिरे अधिकांश मकानों का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। अन्य मकानों का सर्वे अभी जारी है। जल्द ही सहायता राशि दिलाई जाएगी।

फोटो 11 एमएएचपी 05 परिचय-कस्बा श्रीनगर में इस मकान के गिरने से घायल हुए परिजन व मलबे में दबा गृ

फोटो 11 एमएएचपी 05 परिचय-कस्बा श्रीनगर में इस मकान के गिरने से घायल हुए परिजन व मलबे में दबा गृ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed