Mahoba News: आईटीआई में तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:36 PM IST
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महोबा। राजकीय आईटीआई की रिक्त सीटों पर अब तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। तीसरे चरण में 25 सितंबर तक छात्र-छात्राओं के दाखिले होंगे।
जिले में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल और खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी और एससीवीटी की 18 ट्रेडें संचालित हैं। जनपद के चार राजकीय आईटीआई पहले चरण में 722 व दूसरे चरण में 219 छात्र-छात्राओं के प्रवेश हो चुके हैं। चारों राजकीय आईटीआई में 1,400 सीटों के सापेक्ष अभी तक 941 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं जबकि विभिन्न ट्रेडों के पाठ्यक्रमों में 459 सीटें खाली हैं। छात्रों को तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार था।
अब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 से 25 सितंबर तक कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य इंजी. अभिषेक मिश्रा का कहना है कि रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी दस्तावेजों के साथ आईटीआई पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
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जिले में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल और खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी और एससीवीटी की 18 ट्रेडें संचालित हैं। जनपद के चार राजकीय आईटीआई पहले चरण में 722 व दूसरे चरण में 219 छात्र-छात्राओं के प्रवेश हो चुके हैं। चारों राजकीय आईटीआई में 1,400 सीटों के सापेक्ष अभी तक 941 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं जबकि विभिन्न ट्रेडों के पाठ्यक्रमों में 459 सीटें खाली हैं। छात्रों को तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार था।
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अब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 से 25 सितंबर तक कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य इंजी. अभिषेक मिश्रा का कहना है कि रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी दस्तावेजों के साथ आईटीआई पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
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