Mahoba News: हाईवे पर डेढ़ घंटे जाम फंसे रहे सैकड़ों वाहन

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महोबा से कबरई तक कानपुर-सागर और झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही सड़क पर है। इस समय हाईवे पर फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वाहनों को गलत तरीके से निकालने में गुगौरा के पास चल रहे पुल निर्माण स्थल के निकट जाम लग गया। देखते-ही-देखते जाम दो किमी लंबा हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। हाईवे पर आने व जाने के लिए अलग-अलग लेन होने के बावजूद जाम लगने से सैकड़ों छोटे-बड़े वाहनों के साथ सवारी वाहन भी फंस गए।इससे वाहन में सवार लोगों को परेशानी हुई। गर्मी के चलते जाम में फंसे लोग बिलबिलाते रहे। प्यास लगने पर उन्हें पेयजल के लिए परेशान होना पड़ा।हाईवे से होते हुए जनपद कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, कौशांबी, कर्वी, चित्रकूट आदि स्थानों पर जाने वाले वाहनों को डेढ़ घंटे तक जाम के झाम से जूझना पड़ा। साथ ही इस हाईवे से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहन भी जाम में फंस रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया।इसके बाद वाहन गंतव्य के लिए रवाना हुए लेकिन कतारें लंबी होने के चलते काफी देर तक वाहन सड़क पर रेंगते रहे।थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि गुगौरा के पास पुल निर्माण कार्य चल रहा है। वाहनों के गलत तरीके से निकलने के कारण कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बनी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को सही रास्ते से निकलवाया।