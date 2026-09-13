फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Patients suffering from colds and fever were the most numerous at the health fair.

Mahoba News: आरोग्य मेले में जुखाम, बुखार से के मरीज रहे ज्यादा

Sun, 13 Sep 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Patients suffering from colds and fever were the most numerous at the health fair.
अजनर (महोबा)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएचसी अजनर, खमा व अकौना में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही। डॉक्टरों की टीम ने 156 मरीजों का इलाज कर निशुल्क दवाएं वितरित कीं।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. विनय कुमार के निर्देशन व सीएचसी जैतपुर अधीक्षक डॉ. पीके सिंह की देखरेख में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। पीएचसी अजनर में डॉ. पवन राजपूत, डॉ. रामकुमार, एनएनएम नीतू, स्टाफ नर्स भगवती व अरुण की टीम ने 50 मरीजों का चेकअप किया। लैब टेक्नीशियन शैलेंद्र द्विवेदी ने सात मरीजों की जांच की। पीएचसी खमा में डॉ. प्रेमनारायण शर्मा, डॉ. जेपी पस्तौर, डॉ. शैलेंद्र सिंह, स्टाफ नर्स किरण की टीम ने 55 मरीजों का उपचार कर निशुल्क दवाएं वितरित कीं। पीएचसी अकौना में 49 मरीजों का इलाज किया गया। मेले में सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed