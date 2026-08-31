Mahoba News: आरोग्य मेले में सर्दी व जुकाम से पीड़ित मरीज रहे सर्वाधिक

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फोटो 30 एमएएचपी 22 परिचय-स्वास्थ्य केंद्र खमा में बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करते डॉक्टर। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीअजनर (महोबा)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पीएचसी अजनर, खमा और अकौना में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान सर्दी व जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही। डॉक्टरों की टीम ने 153 मरीजों का इलाज कर निशुल्क दवाएं वितरित कीं।सीएमओ डॉ. विनय कुमार के निर्देशन और सीएचसी जैतपुर के अधीक्षक डॉ. पीके सिंह की देखरेख में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित हुआ। पीएचसी अजनर में डॉ. रामकुमार, एएनएम नीतू, स्टाफ नर्स भगवती व अरुण की टीम ने 51 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जबकि लैब टेक्नीशियन शैलेंद्र द्विवेदी ने नौ मरीजों की जांच की।पीएचसी खमा में डॉ. प्रेम नारायण शर्मा, डॉ. जेपी पस्तौर, डॉ. शैलेंद्र सिंह और स्टाफ नर्स किरण की टीम ने 52 मरीजों का उपचार कर निशुल्क दवाइयां वितरित कीं। इसी तरह पीएचसी अकौना में 50 मरीजों का इलाज किया गया। मेले में सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉक्टरों ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने, संतुलित आहार लेने की सलाह दी।