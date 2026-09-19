Mahoba News: झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, घरों व दुकानों में घुसा पानी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:29 PM IST
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महोबा/पनवाड़ी। मानसून अंतिम समय में भी मेहरबान है। दो दिन से निकल रही तेज धूप के बाद शनिवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया। बादल छाने के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह करीब 11 बजे डेढ़ घंटे झमाझम बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गईं। कस्बा पनवाड़ी में सड़क पर दो से ढाई फीट तक पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को हजारों का नुकसान उठाना पड़ा।
दो दिन से निकल रही तेज धूप के चलते उमस व गर्मी से लोग परेशान थे। सुबह आसमान में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहर में करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं ब्लॉक पनवाड़ी क्षेत्र में डेढ़ घंटे झमाझम बारिश होने से गलियों और सड़कें जलमग्न हो गईं। ग्रामीण रामप्रकाश, देवीदीन, मुन्ना आदि ने बताया कि रविदास मंदिर, तिवारीपुरी, जीजीआईसी मार्ग समेत प्रमुख मार्गों में दो से ढाई फीट तक जलभराव हुआ।
निचाई वाले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों व दुकानों में घुस गया। इससे उन्हें हजारों का नुकसान हुआ। पूरे दिन लोग पानी निकालते रहे। शहर में बारिश से रोडवेज बस स्टैंड, गांधीनगर, शुक्रवारी बाजार आदि स्थानों पर जलभराव की समस्या रही। हालांकि, मौसम बदलने और बारिश होने से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि अभी एक-दो दिन मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है।
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दो दिन से निकल रही तेज धूप के चलते उमस व गर्मी से लोग परेशान थे। सुबह आसमान में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहर में करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं ब्लॉक पनवाड़ी क्षेत्र में डेढ़ घंटे झमाझम बारिश होने से गलियों और सड़कें जलमग्न हो गईं। ग्रामीण रामप्रकाश, देवीदीन, मुन्ना आदि ने बताया कि रविदास मंदिर, तिवारीपुरी, जीजीआईसी मार्ग समेत प्रमुख मार्गों में दो से ढाई फीट तक जलभराव हुआ।
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निचाई वाले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों व दुकानों में घुस गया। इससे उन्हें हजारों का नुकसान हुआ। पूरे दिन लोग पानी निकालते रहे। शहर में बारिश से रोडवेज बस स्टैंड, गांधीनगर, शुक्रवारी बाजार आदि स्थानों पर जलभराव की समस्या रही। हालांकि, मौसम बदलने और बारिश होने से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि अभी एक-दो दिन मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है।
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