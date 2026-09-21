Mahoba News: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना...

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गणेश चतुर्थी को घरों और पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। इस दौरान सात दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आरती व अन्य आयोजन कराए गए। सोमवार को भक्तों ने विसर्जन जुलूस निकाला। डीजे की धुन पर बज रहे भक्तिगीतों पर युवा और महिलाएं अबीर-गुलाल उड़ाते चलतीं रहीं। ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर पूजा-अर्चना व आरती के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कुलपहाड़ संवाद के अनुसार तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद उनका विसर्जन किया गया। मुढ़ारी गांव में घरों में स्थापित प्रतिमाओं को भक्त गोद में लेकर तालाब पहुंचे। विसर्जन के दौरान भक्तों की आंखें नम हो गईं।आरती में जुट रही भक्तों की भीड़कबरई। कस्बा कबरई और धरौन गांव में गणेश पंडालों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। यहां सुबह-शाम होने वाली आरती में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। धरौन गांव में पिछले पांच सालों से समाजसेवी प्रशांत दीक्षित की अगुवाई में गणेशोत्सव कराया जा रहा है। आरती में राम सोनी, पुष्पेंद्र सिंह सेंगर, धीरेंद्र विश्वकर्मा, स्वतंत्र दीक्षित, हर्षित सिंह, आशीष समेत बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। आयोजक ने बताया कि बृहस्पतिवार को पंडाल में विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा।