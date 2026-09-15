Mahoba News: चार साल पहले बेटे ने फंदा लगा दी थी जान

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एक सितंबर को 14 दिन की पैरोल पर आया था घरपत्नी की हत्या के आरोपी कल्लन रैकवार सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वर्ष 2014 में उसने मध्यप्रदेश के नौगांव में अपनी 10 माह की नातिन की पत्थर पर पटककर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने साल 2017 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कल्लन हर तीन माह में पैरोल पर रगौलिया बुजुर्ग गांव स्थित अपने घर आता था।इस बार कल्लन एक सितंबर को 14 दिन की पैरोल पर घर आया था। जेल वापस जाने से एक दिन पहले ही उसने घटना को अंजाम दिया। उसे अपनी पत्नी चंपा पर शक था। उसे लगता था कि चंपा उसके खाने में कोई जहरीला या नशीला पदार्थ मिलाकर देती है। इसी शक के चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान कल्लन ने घर में रखे त्रिशूल से पत्नी की हत्या कर दी।