फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Five-year imprisonment for abetment to suicide

Mahoba News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की कैद

Mon, 28 Sep 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Five-year imprisonment for abetment to suicide
महोबा। आत्महत्या के लिए उकसाने के चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर सलमान को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विज्ञापन

कस्बा चरखारी के मोहल्ला वासुदेव निवासी रामस्वरूप ने नौ अप्रैल 2022 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सात अप्रैल को उसकी 21 वर्षीय बेटी ने फंदा लगा लिया। परिजन ने उसे फंदे से नीचे उतारा। तब उसकी सांसें चल रही थीं। वह बेटी को सीएचसी चरखारी लाए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेटी के कपड़ों की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला था। जिसमें सलमान निवासी भैरवगंज चरखारी का नाम लिखा था। सुसाइड नोट में बेटी ने लिखा था कि सलमान ने उसे लव जिहाद को मजबूर किया। इस कारण वह आत्महत्या कर रही है और इसकी वजह सलमान है। उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसे दंड मिलना चाहिए। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed