Mahoba News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की कैद

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कस्बा चरखारी के मोहल्ला वासुदेव निवासी रामस्वरूप ने नौ अप्रैल 2022 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सात अप्रैल को उसकी 21 वर्षीय बेटी ने फंदा लगा लिया। परिजन ने उसे फंदे से नीचे उतारा। तब उसकी सांसें चल रही थीं। वह बेटी को सीएचसी चरखारी लाए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेटी के कपड़ों की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला था। जिसमें सलमान निवासी भैरवगंज चरखारी का नाम लिखा था। सुसाइड नोट में बेटी ने लिखा था कि सलमान ने उसे लव जिहाद को मजबूर किया। इस कारण वह आत्महत्या कर रही है और इसकी वजह सलमान है। उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसे दंड मिलना चाहिए। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।