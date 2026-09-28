फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Umashankar became the President, while Jagat became the Vice-President of the association.

Mahoba News: उमाशंकर अध्यक्ष तो जगत बने संघ के उपाध्यक्ष

Mon, 28 Sep 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Umashankar became the President, while Jagat became the Vice-President of the association.
महोबा। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की जिलास्तरीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से जनपदीय नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया।
विज्ञापन




बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन की मजबूती और कर्मचारियों के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी बात की गई। कामता शर्मा को संरक्षक और उमाशंकर सिंह राजपूत को अध्यक्ष चुना गया। जगत नारायण उपाध्यक्ष, रमेश कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जीशान उस्मानी महामंत्री बने। गणेश गुप्ता कोषाध्यक्ष, दीपू पाल संयुक्त मंत्री और अर्चना गुप्ता संगठन मंत्री नियुक्त किए गए। आलोक दुबे प्रांतीय प्रतिनिधि, रूबी मिश्रा अंकेक्षक और नितेश कुमार मीडिया प्रभारी बनाए गए। इस दौरान आलोक द्विवेदी, पुष्पेंद्र राजपूत, हर्षित नगायच सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed