Mahoba News: जिला अस्पताल को मिली 150 बेड की मान्यता
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:07 AM IST
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महोबा। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शासन ने अहम कदम उठाया है। अस्पताल को अब 150 बेड की मान्यता मिल गई है।
इससे पहले अस्पताल को केवल 70 बेड की मान्यता प्राप्त थी। मरीजों की अधिक संख्या के कारण सीमित संसाधनों में करीब 120 बेड संचालित हो रहे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस सुरेश कुमार ने बताया कि इससे मरीजों को भर्ती करने में दिक्कतें आती थीं। अब 150 बेड की मान्यता मिलने से बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी होगी। शासन मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध कराएगा। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद है। बेड क्षमता बढ़ने से गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी और चिकित्सकीय सेवाएं व्यवस्थित होंगी।
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इससे पहले अस्पताल को केवल 70 बेड की मान्यता प्राप्त थी। मरीजों की अधिक संख्या के कारण सीमित संसाधनों में करीब 120 बेड संचालित हो रहे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस सुरेश कुमार ने बताया कि इससे मरीजों को भर्ती करने में दिक्कतें आती थीं। अब 150 बेड की मान्यता मिलने से बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी होगी। शासन मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध कराएगा। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद है। बेड क्षमता बढ़ने से गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी और चिकित्सकीय सेवाएं व्यवस्थित होंगी।